Piet Goossens moet nu echt een andere plek voor zijn paarden zoeken: ‘Alle kaarten zijn gespeeld’

Zonder te trappen scheurt man (21) door Helmond, op een fatbike met verboden gashendel

HELMOND - Een 21-jarige man is donderdagmiddag in Helmond betrapt op het rijden op een fatbike met gashendel. Volgens de politie maakte de man geen trapbewegingen bij een gemiddelde snelheid van 34 kilometer per uur.