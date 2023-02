Politie houdt 28-jarige man uit Deurne aan na vermeend schietincident in Arnhemse woning, vrouw naar ziekenhuis gebracht

De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan zondag niet zeggen of zij inderdaad gewond raakte door een kogel. In de Arnhemse woning is wel een kogelhuls gevonden, meldt een politiewoordvoerder.



Bij de 28-jarige man uit Deurne is volgens de woordvoerder een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen. Wat de relatie is tussen deze man en de Arnhemse vrouw, wil de politie niet zeggen. ,,We houden een slag om de arm.”