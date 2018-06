De nieuwe raad kan met een gerust hart toekomstplannen maken, want de portemonnee van Deurne is goed op orde, vinden de burgemeester en wethouders van Deurne. Gisteren werden de cijfers over 2017 gepresenteerd. De financiële positie van de gemeente is na jaren van bezuinigen 'stabiel', is de conclusie van de wethouder die daarover gaat: Marnix Schlösser.

Samengevat: onder de streep had Deurne eind 2017 een positief saldo van 329.000 euro. Na aftrek van de kosten voor projecten die toen nog niet af waren begon de gemeente het nieuwe jaar met een nadeel van 235.000. Dat was gunstiger dan de kleine negen ton waar rekening mee gehouden was.

Een grote hap uit het budget werd genomen door de kosten voor jeugdzorg, een tegenvaller waar de gemeente (net als alle andere gemeenten) al rekening mee had gehouden. Met de opgebouwde spaarpot voor zorgkosten kon een nadeel van 1,1 miljoen opgevangen worden. Het is voor het derde jaar dat gemeenten zorgtaken uitvoeren die eerst bij de landelijke overheid lagen. Hierdoor lopen overal gemeentelijke zorgtekorten hoog op. ,,In Deurne sparen we al een aantal jaar voor deze tegenvallers. Dat betekent dat we er niet de algemene reserves voor aan hoeven te speken”, aldus Schlösser.