Portugezen specialist in 'straatpuzzel' voor gevorderden

Bosbrand in naaldbomen­bos in Vlierden

20 juli VLIERDEN - In een naaldbomenbos aan de Rijntjesdijk in Vlierden heeft een bosbrand zeker 250 vierkantenmeter bos in de as gelegd. De brand ontstond rond 16.00 vrijdagmiddag. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven.