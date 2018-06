Pyromaan treft Deurne: op drie plekken brand gesticht in één nacht

Popgroepen van vroeger in Heemhuis Deurne

6 juni DEURNE - In het Heemhuis in Deurne staan zondag popgroepen van Deurnese bodem in de jaren '60 en '70 in de schijnwerpers. Bands als The After Five, The Hitch Hikers, The Joy Riders en The Lonely Birds traden op in zalen zoals Van Moorsel, Thijssen en Van der Putten of tijdens de kermis.