Schatten van Deurnese bodem

Nieuwe rector IVO-Deurne: Ik pas bij deze school

15 januari DEURNE - Ze zat in een luxe positie: hoefde niet weg bij Fontys, was niet op zoek, maar had wel zin in een nieuwe uitdaging. En die nieuwe uitdaging is er gekomen: Elke Oegema (40) is sinds 1 januari rector van IVO-Deurne.