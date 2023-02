Slachtoffer bedrijfsongeval Venlo overleden

Slachtof­fer vechtpar­tij Eindhoven ligt in kritieke toestand in ziekenhuis

EINDHOVEN - De man die zwaargewond raakte bij een vechtpartij op de Grote Berg in Eindhoven ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat laat de politie dinsdag weten. Hij zou door meerdere mannen zijn geslagen en geschopt, onder meer op zijn hoofd.