'Slechte tijden voor ouderen: te warm in huis en te dik aangekleed'

HELMOND/DEURNE - De hitte is voor thuiswonende ouderen een groot probleem. Beginnend dementerenden vergeten voldoende te drinken. Ouderen kleden zich te dik aan of ventileren onvoldoende. Dat zeggen wijkverpleegkundigen Claudia Aarts en Maja van Asseldonk van De Zorgboog, die in de regio Deurne werken.