De St. Jozefkerk in Deurne blijft open. Dat heeft pastoor Paul Janssen van de St. Willibrordusparochie zaterdagavond bekendgemaakt tijdens de viering in de kerk. Janssen heeft de gelovigen wel opgeroepen om meer naar de kerk te komen, vrijwilligerswerk te verrichten en zo mogelijk kerkbijdragen te verhogen.

Bij de fusie van de parochies in Deurne, tien jaar geleden, werd besloten om de St. Jozefkerk in 2018 te sluiten. Met de aantekening 'of zoveel eerder of later de omstandigheden daartoe aanleiding geven'. Inmiddels vallen ook de kerken van Helenaveen, Liessel, Neerkant en Vlierden onder de St.Willibrordusparochie.

Maar omdat bij elke viering gemiddeld tachtig mensen naar de vieringen in de St. Jozefkerk komen, heeft het parochiebestuur besloten om de deur toch open te houden. ,,De kerk doet het vergeleken met andere kerken best goed", zei Janssen tijdens de viering. ,,Het koor blijft trouw en goed zingen, er zijn nog heel wat vrijwilligers actief."

Actie

Toch riep hij de aanwezigen op om nog meer in actie te komen. ,,Het koor is ontzettend blij met extra zangers, de poetsgroep zoekt versterking en kinderen zijn van harte welkom als misdienaar. Zo is er nog genoeg werk aan de kerk." Ook riep hij de parochianen op om meer mensen naar de vieringen te laten komen. Niet alleen op de vaste viering van zaterdagavond. ,,De Mariakapel in de torenhal is elke dag open om een kaarsje op te steken", hield hij de gelovigen voor.