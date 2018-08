Statushouders Deurne zetten eerste stap op weg naar een baan

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Deurne kregen 66 statushouders gisteren het certificaat dat aantoont dat zij met goed gevolg het traject hebben gevolgd om mee te doen aan de samenleving. Het certificaat is de eerste stap op weg naar volledige inburgering, zei Jasper Ragetlie, bestuurder van LEV-groep, die de cursus verzorgt. Hij reikte de certificaten uit. ,,Jullie zijn deelgenoot van de Nederlandse samenleving. Dat schept verwachtingen aan twee kanten. Jullie gaan actief meedoen, dit certificaat is een teken dat je dat ook wilt."

Een betaalde baan is het doel, zegt ook Siska Veldman van stichting Vluchtelingenwerk. ,,Deze mensen willen ook graag werken, maar velen spreken de Nederlandse taal niet of onvoldoende." Complicatie is wel dat het opleidingsniveau van de statushouders erg varieert, van hoog opgeleid tot analfabeet.

Werkervaringsplaats

Taal is ook het aspect waar Lucas Brock, participatiecoach bij Senzer, vooral op let. En dan vooral de taal die op de werkvloer van nut is. Naast hem staat de 32-jarige Robel, die drie jaar geleden is gevlucht uit Eritrea. In dat land was hij automonteur, maar hij heeft geen diploma's. Robel gaat anderhalve dag per week naar het roc. Brock heeft voor hem een werkervaringsplaats kunnen regelen bij een transportbedrijf in Deurne. Zijn doel: een vaste baan vinden. ,,Het is soms lastig om een stageplaats te vinden, maar meestal lukt het", zegt Brock. ,,We gebruiken het netwerk van Senzer. Wij kijken vooral naar het lokale midden- en kleinbedrijf." Hij wijst op een man die wacht op zijn certificaat: ,,Hij was bakker in Syrië. Nu werkt hij twee dagen per week bij een bakkerij in Deurne."

Joost Eijsbouts, voorzitter van werkgeversvereniging VNO/ NCW Brabant/Zeeland, hoopt dat statushouders snel kunnen doorstromen naar het bedrijfsleven. Want dat zit te springen om mensen. Het aantal openstaande vacatures in Nederland is volgens het CBS voor het eerst opgelopen tot boven de 250.000. Eijsbouts: ,,Het neemt dramatische vormen aan. De bodem is in zicht."

Werkgevers in Zuidoost-Brabant doen al veel moeite om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk, stelt Eijsbouts, in het dagelijks leven directeur van de gelijknamige klokkengieterij in Asten. ,,Daar zijn ze elders in Nederland jaloers op."