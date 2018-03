Stembureaus in Deurne in de war door gelijke achternamen

Bij het stembureau in De Gasterij in Liessel ging het mis bij het tellen van de stemmen bij DeurneNU. De fout zat 'm in dit geval niet bij een partij die te veel of weinig stemmen kreeg toebedeeld. De stemmentellers raakten in de war van de gelijke achternamen van Michiel en Christian Maas, respectievelijk de nummers 8 en 13 van de kieslijst van DeurneNU. Liesselnaar Christian Maas bleek er geen stemmen in de wacht te hebben gesleept, terwijl Vlierdenaar Michiel er 27 stemmen zou hebben getrokken. Dat leek erg onwaarschijnlijk en inderdaad: de stemmen van Christian Maas waren per ongeluk aan Michiel toebedeeld.