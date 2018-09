Stiller spoor in Deurne met dank aan olifantengras

Franse taxichauf­feur kreeg 1.200 euro voor smokkelen illegalen naar Liessel, nu krijgt hij een celstraf

3 september DEN BOSCH/LIESSEL - Een 45-jarige taxichauffeur uit Frankrijk is door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 278 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Hij smokkelde drie illegale vreemdelingen Nederland binnen, naar een bosgebied in Liessel. Hij kreeg hiervoor een vergoeding van 1.200 euro. In het betreffende bosgebied werd door de politie een groep illegalen aangetroffen. Drie van hen herkenden de verdachte.