Subsidie voor kunst die het verhaal van Deurne vertelt

Fikse kritiek op verkeers­plan voor Helmond, vooral in de wandelgan­gen

HELMOND - Hoe verbeter je het treinvervoer in Helmond in de avonduren en weekenden? Hoe groot is de behoefte aan deelauto’s in de stad? Wethouder Arno Bonte kreeg dinsdagavond een berg vragen op zich afgevuurd door politici over zijn verkeersplan.