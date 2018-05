Swingende ode aan Deurnese muzikant Theo Lokin

Kwart eeuw priester: reden voor feest in Deurnese kerk

3:54 DEURNE - Hij rijgt de feesten aaneen, de Deurnese pastoor Paul Janssen. Eerder dit jaar vierde hij dat hij twaalf en een half jaar geleden neerstreek in Deurne. Vervolgens werd hem tijdens de lintjesregen een koninklijke onderscheiding opgespeld. En in het weekend van 9 en 10 juni viert de pastoor dat hij vijfentwintig jaar geleden tot priester werd gewijd. Ter ere van zijn jubileum zijn er twee speciale vieringen. ,,Op zondag is er een gezinsviering met alle communicanten uit de hele parochie, zo'n honderd kinderen. Er zingt een gelegenheidskoor en daar kunnen zich nog mensen voor opgeven.” Het koor repeteert nog drie keer: twee maal op donderdag en een keer op dinsdag. Er wordt onder andere een liedje gezongen van Kinderen voor Kinderen dat speciaal is herschreven. ,,Het gaat over een herder die op zoek is naar ruimte en die zijn schapen de ruimte geeft om hun eigen weg te zoeken. In het verlengde daarvan kan iedereen herder zijn. Een mooie tekst waar ik me heel erg in kan vinden.”