Theo Lokin brengt mensen nog steeds bij elkaar

Het is niet alleen te zien aan al die ensembles en bands die hun opwachting maakten, maar ook aan de talrijke bezoekers. Iedereen kende hem wel. Of ze nu in een van zijn orkesten gespeeld hebben, of hem als klant in de winkel gehad hadden. Volgens Riky Bakermans, bugelspeelster in Blaaskapel d'Ommelaers, was hij een man met een geweldige liefde voor muziek. "Als je zijn nummers speelt, zie je hem gewoon weer bezig", zegt ze. "Er was geen tweede zoals hij. Veelzijdig, aimabel. Hij was geliefd bij iedereen. Het is jammer dat we het niet de hele middag droog hebben kunnen houden. Het begon te plenzen toen wij aan het spelen waren. We stonden op een klein podium en moesten ons onder een luifel terugtrekken. We hebben ons programma maar aangepast. 'Het dondert en het bliksemt' van Guus Meeuwis gespeeld, en 'Laat de zon in je hart' van René Schuurmans."