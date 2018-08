Tom Mennen uit Helenaveen is Europees Kampioen Schapendrijven: 'Als er één begint te blèren heb je pas echt een probleem'

HELENAVEEN - De kersverse Europees kampioenen Schapendrijven Tom Mennen (19) en zijn bordercollie Sam zijn terug in Helenaveen. ,,Vieren? Geen tijd. We moeten dóór!"

Helenaveen, kwart over zes in de avond. Sam springt op, kwispelt en verdwijnt in het gras. Een schaap of acht laat zich door de hond in twee groepjes verdelen. Aan de rand van de wei staat Tom Mennen. Hij fluit en roept commando's in het Engels. Bordercollie Sam verliest hem geen seconde uit het oog.

Zo moet het er ongeveer uit hebben gezien, het afgelopen weekend in Tsjechië tijdens de Europese Kampioenschappen. Met de nadruk op ongeveer. Want vandaag staat Tom in zijn eigen wei, met schapen van zijn ouders, zonder kritische jury en vooral: zonder stopwatch.

Altijd werken

Aan niets is te zien dat deze twee er net een reis van bijna duizend kilometer op hebben zitten. Moeder Wilmie Mennen schiet in de lach. ,,Sam en ons Tom zijn precies hetzelfde. Ze gaan maar door. Die moeten altijd werken. Toen het zo warm was, gingen ze zelfs 's avonds laat trainen."

Tom knikt. De drie weken voor het EK trainden ze zeven dagen per week. ,,Je moet je overal op voorbereiden. Op alle situaties. Of je snelle schapen voor je krijgt of langzame. Het maakt bijvoorbeeld ook uit of het regent: dan moet je heel anders fluiten, anders hoort je hond je niet."

Schapendrijven is geen enorm bekende hobby. In Nederland houden ongeveer honderd mensen zich ermee bezig. Een wedstrijd duurt veertien minuten. In die tijd moet de hond onbekende schapen een parcours af laten leggen. In Tsjechië kreeg Tom vier snelle schapen voor zich. Samen met Sam moest hij ze op een rechte lijn naar voren laten lopen, via verschillende bochten en lijnen langs poorten en door poorten loodsen, ze in een cirkel drijven, in twee groepjes splitsen om ze tenslotte samen in een hok te laten eindigen.

,,Elke fout kost je punten. Op een gegeven moment moet je de schapen als een treintje neerzetten. Als dat niet lukt, moet je blijven proberen. Bij elke poging gaan er vijf punten af. En die tijd tikt maar door."

Extra hindernis: aan de rand van de wei staat de rest van de kudde. ,,Daar trekken die vier naartoe natuurlijk. Als er één begint te blèren heb je pas echt een probleem."

Cool

Daarnaast zijn zenuwen ook niet erg welkom. ,,Niet alleen de hond merkt dat, maar ook de schapen. Je moet cool blijven, maar dat valt niet altijd mee."

Zeker als je net voor een wedstrijd je strategie moet omgooien, zoals in Tsjechië. Tom verwachtte zware, langzame schapen, maar zag bij zijn voorganger dat er juist snelle werden ingezet. ,,Langzame schapen krijg je moeilijk op gang, daar hadden we op getraind."

Maar het pakte goed uit. Tom en Sam gingen er met de hoofdprijs vandoor.

Zijn geheim? ,,Tom kan als geen ander schapen lezen", vindt dorpsgenoot Bertus Zijpveld, die Tom zes jaar geleden voor het eerst meenam naar een wedstrijd.

Volgende

Je kunt Tom inderdaad niet veel nieuws meer vertellen over de dieren. Hij groeide op in de schapenhouderij van zijn ouders en werkt er elke dag mee.