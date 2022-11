Tranen bij Deurnenaar (40) na strafeis van twaalf jaar voor drugslabs in Neerkant en Someren

met video Veel schade bij woning­brand in Deurne, één bewoner lichtge­wond geraakt

Een bewoner is lichtgewond geraakt aan zijn hand bij een brand in een woning aan de Korhoender in Deurne. De brand ontstond in de nacht van zondag op maandag, iets na middernacht. De andere bewoners stonden al snel ongedeerd buiten.

9:20