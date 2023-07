Twee inbraken vlak achter elkaar in Deurne, één persoon aangehouden

Onderste steen moet boven komen over ‘schrikbe­wind’ Helmondse opvang Oekraïners: ‘Ik wist niet dat het zo heftig was’

HELMOND - Veel Helmondse politici zijn compleet verrast door de verhalen over een schrikbewind bij de opvang van Oekraïners in de stad. Zij vragen om een onderzoek ‘naar de diepere oorzaak’ van de problemen. De VVD is uiterst kritisch.