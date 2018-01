Twee Liesselse voetballers verdacht van 'kopschoppen' in Breda

De mishandeling vond plaats in de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 juni 2017. Op de camerabeelden is te zien dat twee mannen na een avondje stappen naar huis fietsen in de Catharinastraat. Daar wordt een van hen tegen zijn fiets geschopt. Als ze daar iets van zeggen, worden de mannen met geweld tegen de grond gewerkt en terwijl ze op de grond liggen enkele malen tegen het hoofd geschopt en geslagen.

Schokkende beelden

Bij voetbalclub Liessel is geschokt gereageerd. “We kennen de jongens persoonlijk”, zegt Arno Geboers, vice-voorzitter van RKSV Liessel. “Na de uitzending van Opsporing Verzocht zijn we getipt dat het twee van onze leden zou betreffen. We zijn daarop als bestuur bij elkaar gekomen en hebben de jongens gesproken. In dat gesprek hebben we aangegeven dat wij er vanuit gingen dat zij zichzelf zouden aangeven. Dat hebben ze gedaan. Wij beraden ons over verdere consequenties aangaande het lidmaatschap.”