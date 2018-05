Ulewappers pakken uit met 22e 'Nirkantse Oavenden'

Leerlingen d'n Bogerd in Deurne zingen 'Kom van dat dak af' op het schooldak

29 mei DEURNE - Het begon als een grapje, maar dinsdag stonden leerlingen van d'n Bogerd in Deurne toch mooi op een echt dak 'Kom van dat dak af' te zingen. Het dakconcert was een idee van muzikant/troubadour Tonny Wijnands. Hij geeft de leerlingen al tijden muziekles en op het repertoire staat ook de klassieker van Peter Koelewijn. ,,Op een dag zei ik tegen de kinderen: dat zouden we eens een keertje op een dak moeten spelen!” De kinderen vergaten zijn belofte niet en uiteindelijk regelde Tonny met de school een dak bij de bovenburen. Dinsdag was het zo ver: de groepen 6 tot en met 8 gaven een miniconcert van drie nummers. Naast Kom van dat dak af klonk ook Jan Klaassen de Trompetter en het clublied van SJVV, de voetbalclub van de wijk Sint Jozef.