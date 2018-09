Veel zienswijzen tegen vernatting Leegveld, ook Deurne doet duit in het zakje

DEURNE - Dat niet iedereen in Helenaveen enthousiast werd van de plannen om tachtig hectare bos te kappen en de waterstand in natuurgebied Leegveld te verhogen, was al langer duidelijk. Maar de ware omvang van de onvrede begint stilaan door te sijpelen. Liefst tachtig zienswijzen zijn ingediend, zo werd gisterenavond aan de Deurnese politiek meegedeeld. Velen ageren tegen de geplande bomenkap en de vernatting.

Planoloog Geert Willems was naar het Deurnese gemeentehuis afgereisd om namens de provincie Noord-Brabant de meningen van lokale politici te peilen. Ook legde hij in een notendop uit waarom de provincie een voorstander is van de vernatting van de Peel. Die stelt daarvoor een zogeheten provinciaal inpassingsplan (PIP) samen, waarover Gedeputeerde Staten binnenkort haar licht mag laten schijnen. Kort samengevat komt de achterliggende reden erop neer dat de Peelvenen door Europa als waardevol zijn aangemerkt. Om die venen weer te laten gedijen moet het waterpeil in Leegveld stijgen, maar dat heeft dus weer gevolgen voor de boeren in het gebied. ,,Veel gronden die we nodig hebben, hebben een agrarische bestemming'', liet Willems weten.

Zienswijzen

En dus regende het zienswijzen. Niet in de laatste plaats van de gemeente Deurne zelf. Die meent dat het inpassingsplan in strijd is met de cultuurhistorische waardenkaart. Het gemeentebestuur maakt zich echter misschien nog wel meer zorgen over de grondeigenaren, en dan specifiek de schadeloosstellingen die zij moeten krijgen. Zijn die wel voldoende?

VVD'er Jeroen van Lierop deelt die zorgen. Vooral over de bewijslast bij schadeclaims. ,,Het is toch hopelijk niet zo dat de boer straks aantoonbaar moet maken dat er een verband is tussen het PIP en wateroverlast?"

Benny Munsters van het CDA vindt de agrarische sector het lijdend voorwerp van de plannen. ,,En boeren worden al zo vaak weggezet als boeman, als belangrijke veroorzaker van stikstofuitstoot." Het nut en de noodzaak van de geplande vernatting ontgaat hem sowieso.