Veel zon en plezier bij Peelfeesten in Helenaveen

Er zijn zes spellen met elk een begeleider die deel uitmaakt van het grote team vrijwilligers dat de Peelfeesten elk jaar organiseert. Deelneemster Lyn heeft het in ieder geval enorm naar haar zin. Na het 'buizen vangen' verzucht ze met een rode kleur op de wangen: ,,Ik vind het hartstikke leuk". En dus gaat ze met haar teammaatje door naar het spiegellopen, overgooien van waterballonnen, koemelken en de andere spelletjes die voor de kinderen werden bedacht. ,,Het hele weekeinde draait op vrijwilligers', zegt Max. ,,Dat heb je in een kleine gemeenschap, iedereen is er bij betrokken en vind het ook gewoon leuk om te doen. De kinderen hebben plezier en dan hebben wij dat ook."

Blij dat ik glij

De derde dag van de Peelfeesten begon met de Peelbrunch en het concert van Muziekvereniging Wilona uit Helenaveen, Fanfare Renantia uit Griendtsveen en Semper Avanti uit Grashoek. Later op de middag gingen de waaghalzen nog met een kleine boot van de 'Blij dat ik glij'-schans af in de Helenavaart. Op weg naar de bel aan de brug of een nat pak. Het jaarlijkse waterspektakel is geïnspireerd door Ter Land, Ter Zee en in de lucht. De organisatie bedenkt elk jaar een nieuwe variant zoals spijkerbroekhangen, fiets 'm d'r in, met de band tot de rand, touwtrekken of Peels Peddelen.