Verwarde man weigert van dak te komen in Deurne en gooit dakpannen naar beneden

Kap 80 hectare bomen in Deurne nodig voor behoud 'topnatuur'

10:13 DEURNE - De kap van tachtig hectare bomen in het Deurnese gebied Leegveld is nodig om topnatuurgebieden in Brabant te behouden. Tevens blijft er zo ruimte over voor economische ontwikkelingen zoals verbreding van de snelweg A67 en uitbreiding van bedrijventerreinen.