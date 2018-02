Verzet groeit tegen sluiten achteringang Jumbo Deurne

DEURNE- De ondernemers in de Deurnese Stationsstraat, het Centrummanagement Deurne en de Vereniging Vastgoedeigenaren (VVE) krijgen bijval in hun strijd tegen de sluiting van de achteringang van Jumbo. Hun petitie is inmiddels bijna vijfhonderd keer ondertekend.

Babette Margés

Vorige week werd bekend dat de supermarkt van plan is de ingang aan de centrumzijde te sluiten. ,,Het is vooral winkelend publiek dat zijn handtekening zet tegen sluiting van de ingang", zegt Geert Berkers, winkelier in de Stationsstraat, die de stand van zaken bijhoudt. ,,Als ik er mensen over spreek, geven ze aan zich zorgen te maken over de levendigheid van de Stationsstraat. Wat ik ook veel hoor, is dat mensen het zonde vinden als de hele achtergevel van Jumbo dichtgeplakt wordt, zoals in het plan staat. De straat staat van oudsher bekend als authentieke winkelstraat met echte Deurnese ondernemers."

Behalve het opstellen van de petitie - het is nog niet bekend wanneer deze aan de gemeente wordt aangeboden, zijn er brieven opgesteld en verstuurd. Alle ondernemers in de Stationsstraat hebben hun mening over de voorgenomen sluiting daarin geuit. Volgens Berkers gaan ook de Deurnese Invalidenbond en de Stichting Cratosvrienden reageren richting de gemeente omdat ze de toekomstige situatie onveilig vinden.

De gemeente heeft de vergadering over het plan, die afgelopen dinsdag zou plaatsvinden, uitgesteld. Het is niet bekend wanneer het onderwerp nu ter tafel komt. Berkers: ,,Op dit moment kunnen we nog geen officieel bezwaar indienen, dus we houden het bij de petitie. Ik laat 'm voorlopig hangen, want hij wordt nog iedere dag getekend."