Vier partijen willen 2 ton betalen voor sportpark Griendtsveen

Veel zienswij­zen tegen vernatting Leegveld, ook Deurne doet duit in het zakje

4 september DEURNE - Dat niet iedereen in Helenaveen enthousiast werd van de plannen om tachtig hectare bos te kappen en de waterstand in natuurgebied Leegveld te verhogen, was al langer duidelijk. Maar de ware omvang van de onvrede begint stilaan door te sijpelen. Liefst tachtig zienswijzen zijn ingediend, zo werd gisterenavond aan de Deurnese politiek meegedeeld. Velen ageren tegen de geplande bomenkap en de vernatting.