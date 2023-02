Vleugje lente gluurt om de hoek, weer met carnaval ‘zeker niet heel slecht’

Met videoHet grijze weer laten we even achter ons. Dinsdag en woensdag krijgen we weer wat zon en kunnen we spreken van een ‘vleugje lente’.

,,Met bovengemiddelde temperaturen kunnen we in de zon weer even opladen. Wees er wel snel bij, want het is deze week niet alleen zonnig en zacht weer’’, waarschuwt meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline meteen.

De week begon maandagochtend grijs en plaatselijk ook mistig. De temperatuur lag iets boven het vriespunt en er stond maar weinig wind. Hierdoor was het in de mist ronduit kil. In de loop van de dag konden we van de zon genieten.

Saharastof

Het weer op dinsdag en woensdag zal bij veel mensen in de smaak vallen. Er zijn flinke zonnige perioden en vooral dinsdag staat er niet veel wind. Met 10 graden in het noorden tot 12 graden in het zuiden is het ’s middags heerlijk weer om buiten te zijn. ,,In de zon en uit de wind lijkt het al een beetje op lente, maar loop je daarna in de schaduw, dan is het opeens veel frisser", aldus Van der Linden.

Door het rustige weer is het ’s avonds snel koud en in de nacht en vroege ochtend kan het licht vriezen. Daarbij kan het ook mistig zijn en dan duurt het een tijdje voordat de zon kan gaan schijnen. ,,Afhankelijk van hoe dik je je aankleedt kun je het in de ochtend koud hebben of in de middag juist warm’’, stelt de weerman.

Het droge en vrij zonnige weer raken we helaas kwijt. Vanaf donderdag kan het af en toe regenen. Ook hangt er Saharastof in de lucht. Als je van plan bent om de auto te wassen, wacht dan nog even een paar dagen. Vrijdag komt het tot enkele stevige buien.

Poncho of zonnebril?

Het weer voor het komende carnavalsweekend is volgens meteoroloog Berend van Straaten van Weerplaza zeker niet heel slecht, maar geweldig zal het ook niet zijn. Zaterdag en zondag is er namelijk kans op regen. Al lijkt het er volgens Van Straaten op dat dit nooit veel zal zijn. ,,Het zullen losse en lichte buien zijn die plaatselijk kunnen vallen. Het zal niet onafgebroken regenen of heel hard regenen.”

Of de regen zaterdag of zondag valt, hangt af van de ontwikkelingen van een drukgebied. ,,Vanuit Groot-Brittannië komt een lagedrukgebied onze kant op. Of dit zaterdag of zondag wat buien oplevert, hangt af van hoe hoog dit gebied boven ons land komt.”

Temperatuur

Een poncho meenemen op zaterdag of zondag is echt overdreven, volgens Van Straaten. Daarnaast zal de temperatuur relatief hoog zijn. ,,Zo rond de 10 of 11 graden. Voor de nachtelijke feestvierders: het zal dan enkele graden boven 0 zijn.’’

Voor de optochten na het weekend lijkt het er goed uit te zien. Het is dan waarschijnlijk droog met veel zon. Dat gaat wel gepaard met nog koudere nachten. ,,De verwachting voor wie carnaval viert is nog enigszins onzeker, maar al met al ziet het weerbeeld er niet heel slecht uit.”

Volledig scherm Feestgangers in het centrum van Den Bosch. © ANP