Vlierden is trots op jubileumprins

Video Jum­bo-vracht­wa­gen botst tegen achteringang eigen supermarkt in Deurne, man gewond naar ziekenhuis

15:24 DEURNE - Een man is maandagmorgen gewond geraakt nadat een vrachtwagen van supermarktketen Jumbo rond 10.40 uur tegen de achteringang van het Jumbo-filiaal in de Stationsstraat in Deurne reed. Het slachtoffer is met hoofdletsel met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoogstwaarschijnlijk is hij geraakt door één of meerdere vallende bakstenen.