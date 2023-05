Vlierden is weer blij met De Bikkels dat nu Bospark De Peel heet: ‘Roompot heeft zich goed aan zijn belofte gehouden’

Uit De Oude Doos Vriendelij­ke dames met messen: wie kent dit trio van Jacona?

Ze zien er vriendelijk uit, maar deze meiden hebben wel een vlijmscherpe act. Dit trio maakte in 1972 deel uit van Circus Jacona in Helmond. Wie herkent zichzelf op deze foto of weet wie het zijn? Misschien maakte u zelf ooit deel uit van Jacona of heeft u bijzondere herinneringen aan het gezelschap rond Paul Smit dat in 1954 werd opgericht? We horen het graag.