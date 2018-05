'Voor zomer start werving glasvezel Deurne'

KOZ: met goedkoop pilsje in de hand naar hardstyle luisteren

13 mei DEURNE - Vaak zorgen duizenden maïskolven er voor een wat eentonig landschap. Op deze zaterdag in mei springt een felroze opblaasbare kerk echter direct in het oog. Het KOZ-Festival is voor het eerst neergestreken aan de Walsbergseweg en de eerdergenoemde feesttent in de vorm van een kerk - de silent disco - is de nieuwste blikvanger op het evenement.