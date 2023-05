Voorlopig geen 150 asielzoekers naar Zeilberg, na protesten uit buurt willen Deurnese politici er nog niet aan

Oekraïense bokstop laat zich weer gelden in de Eindhoven­se ring: ‘We zijn een volk van krijgers’

EINDHOVEN – Trainingskampen op afgelegen locaties diep in de bergen en bokstoernooien in de metrotunnels. De Oekraïense bokstop moest afgelopen jaar flink improviseren om in vorm te blijven. Met acht finaleplaatsen bij de Eindhoven Box Cup bewezen ze dat ze zich niet zomaar uit het veld laten slaan.