Vreugde van samenzang leidt Veengalm naar honderdjarig bestaan

NEERKANT - De Veengalm is een eeuw geleden door negen mannen opgericht als mannenkoor. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er dames bij. Het is nog altijd een hecht Neerkants collectief.

,,Daar zijn we trots op”, zegt voorzitter Jan van Eijk. Hij doelt op de goed bewaarde archieven waar hij samen met medebestuurslid Marlien Biemans ingedoken is voor een overzichtsverhaal, maar het mag ook gelden voor de eenheid en samenzang van De Veengalm.

Niet zonder slag of stoot

Nadat negen mannen onder eerste dirigent Engel Cunnen in 1923 gingen zingen, groeide het ledenaantal gestaag. Het koor werd 22 jaar later gemengd al ging dat niet zonder slag of stoot. In de archieven staat te lezen dat dit pas gebeurde nadat ze afzonderlijk van elkaar deelnamen aan een concours. De dames behaalden een eerste prijs terwijl de heren niet eens voor vermelding in aanmerking kwamen.

Vanaf die tijd maakten de dames hun entree. Dertien keer nam De Veengalm deel aan concoursen, de laatste keer in 1993. Het koor had zich inmiddels opgewerkt van de 2e afdeling in 1947 tot de afdeling uitmuntend en behaalde voor de tiende keer een eerste prijs.

Bergzolder in België

Het terugvinden van het vaandel noemt Van Eijk ook een hoogtepunt in hun geschiedenis. ,,Het eerste vaandel is in de oorlog verbrand", vertelt hij. ,,Na de oorlog hebben de zusters van het toenmalige klooster een nieuw gemaakt. Het is nog steeds een raadsel hoe dat vaandel daarna ooit op een bergzolder in het Belgische plaatsje Eigenbilzen beland is. De nieuwe eigenaar ontdekte het bij de aankoop van dat pand in 1991. Na speurwerk is het weer teruggebracht naar Neerkant.”

De Veengalm is een koor dat heel hecht is met elkaar, vult Biemans aan. ,,Ook bestuurlijk heeft het altijd soepel gedraaid. Het heeft in zijn bestaan maar acht voorzitters gekend en met Marion van Eijk uit Someren hebben wij pas onze tiende dirigent. In de zeventien jaar dat zij ons leidt zijn we voor een concertreis naar Bielefeld en Trier geweest, doen we mee aan korenfestivals en brengen we serenades aan onze leden bij hun jubilea.”

Zorgen over terugloop

Er wordt ook wel eens met een brok in de keel gezongen ‘als we een van onze leden naar de laatste rustplaats begeleiden’. Het teruglopende ledenaantal baart de vereniging wel enige zorgen. Op dit moment repeteren nog 25 trouwe leden met ondersteuning van enkele projectzangers voor hun jubileumconcert dat in oktober plaatsvindt.

Van Eijk: ,,Je kunt wel stellen dat in die honderd jaar een vereniging is ontstaan die altijd belangrijk is geweest voor de Neerkantse gemeenschap. Met dit jubileum schrijven wij cultuurhistorische waarde. Postuum hulde aan de mannen die een eeuw geleden aan de wieg stonden van onze vereniging.”

Het jubileumjaar voorziet onder meer in een receptie in De Moost op 23 maart (19-20 uur), een concert met alle Neerkantse muziekverenigingen (11 juni), jubileumconcert (1 oktober) en basisschoolproject met muziekartiest Jeroen Schipper (7 november).