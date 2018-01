Vrijwilligers in Neerkant stropen mouwen op voor verbouwing centrum

Wolvin Naya liep door de Peel en Budel-Dorplein naar België

16 januari EINDHOVEN - De Duitse wolvin die rond de jaarwisseling de provincie Noord-Brabant bezocht, liep achtereenvolgens door de Mariapeel, de Deurnese Peel, de Groote Peel en Budel-Dorplein. Het vrouwtje met de naam Naya, is afkomstig uit de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern (boven Berlijn) en wordt via een halsbandzender gevolgd door onderzoekers van de universiteit van Dresden. Waarschijnlijk heeft ze onder meer in Brabant ook enkele schapen aangevallen.