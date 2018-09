VVD Deurne stelt vragen over daling vaccinaties

DEURNE - Het aantal gevaccineerde kinderen is in Deurne in tien jaar tijd gedaald van 99 naar 94,7 procent. Een daling die volgens de VVD Deurne, veel te fors is. De partij stelde onlangs vragen aan burgemeester en wethouders over de zogenaamde vaccinatiegraad.