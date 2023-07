Wandelpaden in Deurnesche Peel afgesloten, maar er komen andere voor in de plaats

Jongeren­cen­trum De Roos in Deurne gaat dicht: jubileum wordt net niet gehaald

DEURNE - In september zou het veertigjarig bestaan worden gevierd. De Roos in Deurne haalt dit jubileum net niet. Op 22 juli is het jongerencentrum voor het laatst open. Financiële problemen en gebrek aan bestuursleden doen De Roos de das om.