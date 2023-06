Weer brand gesticht in monumentaal Fratershuis in Deurne

Brand in elektri­sche installa­tie bij bedrijf in Helmond: ‘Op grote hoogte, dus blussen is lastig’

HELMOND - Bij een bedrijf in Helmond is maandagavond brand uitgebroken in een elektrische installatie. De brandweer is met diverse blusvoertuigen uitgerukt naar het bedrijventerrein aan de Gerstdijk. Daar werd rookontwikkeling gezien, maar het vuur woedt alleen binnen.