Weer ongeluk op N270 in Deurne, twee personen gewond

Groter worden was voor Van den Heuvel Afbouwgroep in Deurne de enige optie

9:30 EINDHOVEN - Hij zou als enige van de drie zoons niet in het bedrijf gaan dat zijn vader in 1971 was begonnen. Maar uiteindelijk werd Jan van den Heuvel uit Vlierden degene die in 1999 het stukadoorsbedrijf met toen 26 man personeel overnam.