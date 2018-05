Weer verzoek arbeidsmigranten Bikkels Vlierden

Confetti­ver­bod tijdens bekerfina­le in Deurne

8 mei DEURNE - Het is verboden om tijdens de bekerfinale tussen Gemert en Wittenhorst in Deurne confetti te gebruiken. Dat is niet goed voor het kunstgrasveld op sportpark de Kranenmortel. Plastic slierten mogen wel, maar die moeten volgens de organisatie voor de wedstrijd weer verwijderd zijn. Ook vuurwerk wordt verboden. De wedstrijd is op donderdag 10 mei en begint om 14.30 uur.