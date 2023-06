Weinig weerstand tegen komst van Oekraïners naar Helenaveen, wel zorgen over de toekomst

Genomineer­den maken zich op voor ontknoping van ED Amateur­voet­bal­ga­la: ‘Dit is een hele eer’

De stemmen zijn geteld en de naam van de winnaar staat in de trofee gegraveerd, Vanavond wordt in een bomvol Eetcafé De Verlenging in het Philips Stadion duidelijk wie de ‘Beste Speler’ van de regio Helmond en Eindhoven is van het afgelopen seizoen. We stellen de genomineerden nogmaals voor.