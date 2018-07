Werk aan Neerkant vijf weken vertraagd

De finish begint in zicht te komen voor Neerkant. De werkzaamheden in het hart van het dorp zijn half augustus afgerond, is de inschatting. De doorgaande weg door het dorp is weer open vanaf 21 juli.

De herinrichting heeft onderweg een vertraging opgelopen van ongeveer vijf weken, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Dit had te maken met 'een langere levertijd voor onder andere rioolbuizen, maar ook met de vorst'.

Daarnaast werd in januari de planning gewijzigd. In eerste instantie zou het Kerkplein als eerste worden aangepakt, maar gesprekken met het parochiebestuur- eigenaar van het plein- duurden langer dan vooraf ingeschat. ,,Dit ging over de manier waarop het plein ingericht zou worden, maar ook over het toekomstige gebruik. De gemeente en het parochiebestuur wilden alles goed vastgelegd hebben, zoals bijvoorbeeld afspraken over het parkeren.”

Aan het ontwerp werd niets gewijzigd, aldus de woordvoerder. Uiteindelijk werd de herinrichting van het plein naar achteren in het traject getild.

Een groot aantal handige Neerkanters helpt mee, onder meer met het leggen van bestrating. Door de eigen werkzaamheden kon het dorp onder andere iets luxere tegels aanschaffen.