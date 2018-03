Zin in Deurnes centrumplan geschrapt na onrust bewoners

Het was één zin in het dikke pak papier met plannen voor het Deurnese centrum. Een zin die tussen haakjes stond, bovendien.

‘Het park wordt verbonden met het Wiegersbos en groenstructuur Koolhof (door op termijn sloop enkele woningen aan de A. van Duinkerkenstraat)’.

De impact ervan op de bewoners van de vijf huurhuizen in de straat was groot. Helemaal nadat er een brief van Bergopwaarts bovenop kwam. Daarin stond te lezen dat de woningbouwcorporatie besloten had de huurhuizen niet in de verkoop te doen. Dit omdat nog onduidelijk is wat de plannen van de gemeente zijn met de omgeving.

Aan de Hogeweg -op de plek waar ooit de Brigantijn stond- wil Deurne graag plaats maken voor een park dat verbonden wordt met het Wiegersbos. Zo ontstaat er volgens de gemeente een 'groene long' in het centrum.

De onrust is vooralsnog nergens voor nodig, bleek dinsdag in de vergadering van de Deurnese gemeenteraad. De zin in de centrumplannen wordt namelijk geschrapt. Met dank aan PvdA en Progressief Akkoord/GroenLinks die het namens de bewoners op de agenda zetten. Hun amendement werd door de hele raad gesteund.