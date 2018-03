ZLTO-lijsttrekkersdebat in Deurne

Zorgboog Helmond vernieuwt raad van toezicht

7 maart HELMOND - Voormalig directielid Gerard van Berlo van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven is benoemd tot lid van de raad van toezicht van de Helmondse zorginstelling De Zorgboog. Van Berlo is sinds augustus 2017 lid van de raad van bestuur van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg.