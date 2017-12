Dit zijn de tien beste techproducten van 2017

Het jaar zit er bijna op. Twee keer per week geeft testvergelijkingssite besteproduct.nl koopadvies over cadeaus die getest zijn door hun testpanels. Vandaag aflevering 11: de beste techproducten van het afgelopen jaar.

Op de laatste dag van het jaar blikken we samen met de Nederlandse techpers terug op 2017. Besteproduct.nl organiseerde voor het negende jaar op rij de BesteProductAwards. Bijna 30 journalisten van toonaangevende techplatforms delen welke producten zij het best en het slechtst vonden. Samsung, Apple en Nintendo gaan er met eremetaal vandoor. Samsung moet het tegelijkertijd ontgelden in de categorie ‘Slechtste product van het jaar’.

1. Samsung Galaxy S8 / S8 +

Het vlaggenschip van Samsung werd al in maart van dit jaar gelanceerd en door niets overtroffen. Vooral het bijna randloze scherm viel op. Het zogenoemde infinity display liet het hart van menig nerd en niet-nerd sneller kloppen. Fraai design, fijne camera en goede allroundspecificaties leveren 'm de gouden plak op. Met de winst scoort het Zuid-Koreaanse merk een hattrick; de twee voorgaande jaren ging het Galaxy-toestel van Samsung ook met de winst aan de haal.

De vakpers roemde de compleetheid van de Galaxy S8. ,,Een nieuwe standaard op het gebied van ontwerp. Gaat daarbij functioneel nergens de mist in’’, aldus Dominick Viëtor van WANT. Sander van der Heide van Emerce is minstens zo enthousiast. ,,De Galaxy S8 is pure perfectie. Ligt heerlijk in de hand en voelt slank aan.’’

2. Apple iPhone X

Belachelijk goed en belachelijk duur. Zo kunnen we het jubileumtoetsel van Apple in één zin omschrijven. Het toptoestel is mooi uit en werkt snel - dat zijn de inkoppertjes. Bijzonder is de geslaagde wijze waarop Apple het mobiel-zonder-schermrandenconcept heeft uitgewerkt. Ook werkt de gezichtsherkenning écht goed, in tegenstelling tot die van enkele concurrenten. Maar dan die prijs. Een duizelingwekkend bedrag van ruim 1.100 euro hangt er aan het paradepaardje van Apple. Koop je nu de Galaxy S8, dan ben je slechts de helft kwijt. Slik!

,,Als je de prijs weglaat, is dit het meest innoverende product van het jaar en dat kon Apple wel gebruiken”, aldus Chris Broesder van Tweakers. Het OLED-scherm van de telefoon oogst veel lof onder de experts. Zo ook bij Jeroen de Jager van Computer!Totaal. ,,De kwaliteit en kleurweergave van het iPhone X-scherm is ongeëvenaard. Veel beter dan die hysterische kleuroverdrijving die Samsung en consorten op hun OLED-schermpjes laten zien”.

3. Nintendo Switch

Geen spierballen, maar creativiteit, moeten ze bij Nintendo gedacht hebben. De Switch is de spelcomputer voor thuis en onderweg, tussen een gameconsole en een handheld in. Begin met gamen thuis voor de tv, neem de Switch mee en speel in de trein gewoon verder. Misschien niet zo krachtig als concurrerende gameconsoles, maar wel compleet anders. Dat levert een dik verdiende derde plaats op.

Ook de journalisten hebben zich uitstekend met de Switch vermaakt. ,,Mariokarten in de trein, op de wc of in een auto - mits je niet zelf rijdt natuurlijk. Need I say more?”, aldus Arnoud Wokke van Tweakers. Erwin van der Zande van Bright had de spelcomputer boven aan zijn lijstje staan en licht toe: ,,De perfecte hybride tussen console en handheld met enkele van de beste games van het jaar bovendien.”

4. Google Home (Mini)

De stemgestuurde assistent van Google. Spreekt nog geen Nederlands, ligt hier nog niet in de winkel, maar heeft de pers nú al overtuigd. Speelt muziek af, bedient je lampen en leest je het weerbericht voor. Dimitry Vleugel van Androidworld voorspelt: ,,Google Assistant gaat ontploffen wanneer deze in het Nederlands komt”.

5. OnePlus 5T

Veel smartphone voor weinig geld. De beproefde succesformule van OnePlus oogst weer resultaat. Mist waterdichtheid en heeft geen sexy design, maar is voor 500 euro een heel degelijke telefoon. ,,Een betere Androidtelefoon zul je niet krijgen voor dit bedrag’’, aldus Anke Horstman van Techgirl.nl.

6. Samsung Galaxy Note 8

Vorig jaar vloog de Note nog in de fik, nu vinden we ‘m terug in de top 10. Een prachtige smartphone met dito specificaties én een dubbele camera. Eric van Ballegoie van Hardware.info is enthousiast. ,,Kudos voor Samsung dat het na het debacle met de Note 7 de handdoek niet in de ring heeft gegooid. In alles een grote broer van de uitstekende Galaxy S8.”

7. Sony A1-Serie OLED TV

Gelikte OLED-tv van Sony met een bijzondere feature: het geluid komt echt úit de tv. Het geluid wordt namelijk door de glasplaat weergegeven. Alsof de acteurs bij je in de woonkamer staan. Martijn Chel van Homecinema Magazine vat samen: ,,Sony's A1-serie OLED tv is innovatief in drie opzichten: een uniek design, geluid dat uit het beeld komt en een beeldkwaliteit waar veel concurrenten jaloers op zijn”.

8. Panasonic GH5

Een videobeest waar je u tegen zegt. Deze camera is compact en filmt in 4K met 60 frames per seconde. Film je in full hd, dan kan het zelfs met 180 fps, dat levert hele stoere slowmotionbeelden op. Geschikt voor zowel de beginnende als gevorderde foto- en videograaf. ,,Een waar videokanon met een ongekend goede prijs-kwaliteitverhouding”, aldus Ger de Gram van onder meer Media Totaal.

9. Huawei Mate 10 Pro

Voor Huawei-begrippen heeft dit toestel met 800 euro een vrij gewichtig prijskaartje. De positieve geluiden zijn er niet minder om. Met de name de accuduur en het design van de smartphone worden geprezen. Ron Smeets laat weten: ,,De accu lijkt soms niet leeg te kunnen. De prijs-kwaliteitverhouding is ook dik in orde. iPhone X en Note8: eat your heart out!’’

10. Microsoft Surface Pro

De lijn hybridelaptops van Microsoft blijft een succes. In het nieuwe model is de accu verbeterd en is alles natuurlijk weer een stukje sneller geworden. De lusten van een laptop en de ‘lasten’ van een tablet. Dominick Viëtor van WANT had 'm ook op zijn lijstje staan. ,,Dun, licht, mooi én functioneel. Lange tijd was dat voorbehouden aan de MacBook's van Apple, maar Microsoft slaat met deze Surfacelaptop de spijker op zijn kop”.

Beste merk van 2017

Nintendo



De Switch is een schot in de roos gebleken voor Nintendo. Dat beloonde de vakpers met de uitverkiezing tot Beste merk van het jaar. De Wii U stelde nog wat teleur, maar het Japanse merk is dankzij de Switch weer helemaal terug. Originaliteit, gameplay en innovatie vieren weer hoogtij. Games als Super Mario Odyssey en The Legend of Zelda: Breath of the Wild ontvangen lovende reviews en dragen bij aan het succes.



Het merk lanceerde dit jaar ook de Classic Mini Super NES. De Super Nintendo van weleer in een nieuw jasje. Menig gamer is natuurlijk dol op die nostalgie. Voortdurend uitverkochte voorraden leveren kritiek op, maar dragen tegelijkertijd bij aan de magie en comeback van Nintendo.

