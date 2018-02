En de genomineerden zijn... Famke Louise, Dylan Haegens en Anna Nooshin

We hoeven jullie zo onderhand niet meer te vertellen dat YouTube hard op weg is om de traditionele televisie te vervangen. De videosite heeft een gigantisch bereik, groeit razendsnel en dat is mede te danken aan de sterren die al die content maken. Die 'creators' worden elk jaar in de watten gelegd bij VEED-festival.



Zo maken YouTubers Dodo, Enzo Knol, Gamemeneer, Bokado Sims en Dagelijks HaaDee dit jaar kans op een prijs. Onder de mannelijke YouTubers zijn onder meer Gio en Dylan Haegens in de running voor een beeldje. Onder de dames scoort de 15-jarige Joy met haar kanaal BeautyNezz hoog. Zij ging er vorig jaar al met twee prijzen vandoor: één voor beste vrouwelijk YouTuber en één voor beste beautychannel.



Ook tv-mensen maken furore op YouTube. Een aantal van hen – Shelly Sterk, Anna Nooshin, Nick & Simon, Tim Hofman en Fred van Leer - is genomineerd. Volgens velen moet men deze makers zien als de Linda de Mol of Wendy van Dijk van deze generatie.