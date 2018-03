Facebookbaas Zuckerberg erkent fouten en belooft beterschap

'Gegevens miljoenen Fa­cebook-ge­brui­kers gestolen voor politieke reclame'

17 maart Een databedrijf heeft informatie van 50 miljoen Amerikaanse Facebook-gebruikers misbruikt om hen te bestoken met zeer gerichte advertenties, bijvoorbeeld in de aanloop de naar de presidentsverkiezingen van 2016 en het Brexit-referendum. Dat zegt een klokkenluider vandaag in The Guardian en The New York Times. Facebook heeft het bedrijf onlangs alle toegang tot het sociale platform ontzegd.