'Gegevens miljoenen Facebook-gebruikers gestolen voor politieke reclame'

Wat is er precies gebeurd? De informatie werd begin 2014 verzameld via een ogenschijnlijk onschuldige app die 'thisisyourdigitallife' heet. Via de app, die volgens Facebook 270.000 keer is gedownload, konden mensen een vergoeding krijgen om een soort persoonlijkheidstest te doen. Allemaal voor de wetenschap, zo leek het. Inloggen bij de app ging via Facebook. De app zou echter niet alleen de informatie van deelnemers hebben verzameld, maar ook van al hun vrienden. Zo had de app al snel gegevens over tientallen miljoenen Amerikanen.



De app was een initiatief van wetenschappelijk onderzoeker Aleksandr Kogan en zijn bedrijf Global Science Research. Kogan speelde de informatie weer door naar Cambridge Analytica, het bedrijf waarover alle ophef vandaag gaat. De organisatie was in 2016 namelijk betrokken bij de campagne van Donald Trump. De leiding van het bedrijf was op dat moment in handen van Trumps belangrijkste adviseur, Steve Bannon. En de financiering was afkomstig van miljardair Robert Mercer, die ook de Trump-campagne ondersteunde.



Trump betaalde Cambridge Analytica volgens persbureau Reuters 6,2 miljoen dollar om te helpen stemmers te bereiken. Dat zou het bedrijf met name hebben gedaan middels zeer gerichte advertenties op Facebook, hoewel medewerkers van Trump altijd hebben gezegd dat het bedrijf weinig voor de campagne heeft gedaan.