Gegevens miljoenen gebruikers fitnessapp gestolen

Ook te­le­foon­ge­ge­vens waren niet veilig voor datagraaier Facebook

27 maart De afgelopen weken is pijnlijk duidelijk geworden hoe slordig Facebook met onze gegevens omspringt, maar ook hoeveel we van onszelf prijsgeven. Oprichter Mark Zuckerberg maakte een publiekelijke knieval, nadat uitkwam dat in 2014 de persoonlijke informatie van 50 miljoen Amerikaanse facebookers uitlekte. Naar nu blijkt, is ook wat we op onze telefoon doen niet veilig voor de datagraaiers uit Menlo Park.