Kabelaar Ziggo kampt met grote storing van telefonie en on demand-diensten

Niet meer bellen

,,Tot nu toe hebben we de storing nog niet kunnen verhelpen, maar we zijn er druk mee bezig’’, twittert de afdeling Webcare. On Demand en terugkijken van programma’s zouden via ZiggoGo.tv en de Ziggo App wel werken. Voor postcodes in de regio Den Haag rept de Ziggo-site alleen over een storing met On Demand. Klanten die gedurende de storing hun kabelmodem hebben herstart, kunnen echter niet meer bellen of gebeld worden.



Op Allestoringen.nl wordt dan ook veel melding gemaakt van problemen bij de normale televisie en vaste telefonie. Aanvankelijk dacht Ziggo dat het een niet met het ander te maken had, maar mogelijk is de waarschuwing om het modem niet te resetten voor sommige gebruikers te laat gekomen, vermoedt Mes. 'Reset je Horizonbox niet', roepen gebruikers op Allestoringen.



De problemen zorgen inmiddels voor een overbelaste klantenservice. ,,Door een storing is onze klantenservice nauwelijks bereikbaar’’, valt op de webpagina te lezen. De online storingschecker van de kabelprovider geeft momenteel aan dat de storing om 18.00 uur moet zijn opgelost. ,,We verwachten dat de storing aan het begin van de avond is opgelost'', beaamt de woordvoerder. Een team van experts zoekt naarstig naar een oplossing.