Politie waarschuwt voor afpersmailtjes na bezoek pornowebsites

WhatsApp gaat onbeperkt doorsturen van berichten beperken

20 juli De populaire berichtendienst WhatsApp begint een test om een einde te maken aan het ongelimiteerd doorsturen van berichten, foto's en video's. Aanleiding daarvoor is een serie gewelddadige incidenten in India die werden veroorzaakt door valse berichtgeving via sociale media. De nepberichten werden er massaal doorgestuurd.