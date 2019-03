Welk dorp is het slimst van Brabant? 51 dorpen strijden nu in de BD/ED Dorpenkwis

De ‘Champions League der dorpskwis­sen’ 2019 is op 31 maart

8 maart EINDHOVEN - Welk dorp is het beste kwisdorp van Brabant? Dit jaar strijden de winnaars van alle dorpskwissen in het verspreidingsgebied van het Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad tegen elkaar op 31 maart 2019, op de Noordkade in Veghel.