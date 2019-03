Zondag is de BD/ED Dorpenkwis, maar de eerste punten zijn al binnen

Acteerprestaties

Maar ook de nieuwkomers uit het ED-gebied hebben zich uitgesloofd. In Leende bewijzen ze dat je zelfs een klein verhaaltje kunt vertellen in één krappe minuut. Complimenten voor de acteerprestaties van de eenzame trommelaar, die in de zoektocht naar zijn fanfare alle hoekjes van het dorp laat zien.

Veruit de meeste teams hebben de eerste tien punten binnen. Een lekkere voorsprong als je zondag aankomt in de Koekbouw in Veghel. Om 12.30 uur trappen we af met de eerste vragen. Voor de vele thuisblijvers is de sfeer in Veghel ook te volgen. Op onze site houden we de hele middag een liveblog bij.